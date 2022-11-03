В Тюмени появятся улицы Сергея Корепанова, Владислава Крапивина и Геннадия Куцева

Улица расположена в планировочном районе № 11 «Комаровский», пересекает ул. Льва Цибулина и Фармана Салманова Фото: Тюмень - наш дом

Сразу три улицы в Тюмени назовут именами знаменитых жителей Тюмени: скоропостижно скончавшегося председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, писателя Владислава Крапивина и советского и российского философа Геннадия Куцева. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах Тюмени.

Назвать улицу именем бывшего председателя облдумы предложил сам региональный парламент. Высокую должность Сергей Евгеньевич занимал с января 1988 года и вплоть до своей смерти в июне 2022 года. Коллеги считают, что нельзя представить историю Тюменской области без Корепанова.

Будущая улица Корепанова расположена в планировочном районе № 11 «Комаровский», она пересекает ул. Льва Цибулина и Фармана Салманова. А вот назвать улицы именами Крапивина и Куцева предложил один из тюменских застройщиков.