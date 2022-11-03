В Тюменской области ищут 71-летнего заикающегося пенсионера Николая Плеханова Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюменской области ищут 71-летнего Плеханова Николая Николаевича, жителя села Караульнояр Ярковского района. 1 ноября 2022 года в 14.30 он ушел из дома, и до сих пор его местонахождение не известно.

Николай Николаевич был одет в серую куртку, черные брюки, темную шапку-ушанку и сапоги. На вид ему 70 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, седые короткие волосы, карие глаза. При разговоре заикается, ходит медленно, сообщили в поисковом отряде «Белая Сова – Тюмень».

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Николаевича, просят позвонить по телефонам:

- 02/102 (полиция);

- 8 (34531) 25-5-93 (отдел полиции № 2 МО МВД России «Тобольский»;

- 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень») или написать на почту poiskova@gmail.com.