Медсестра из Тобольска успешно выступила в конкурсе профессионального мастерства

Фото: Областная больница № 3 (г. Тобольск)

Участковая медицинская сестра Областной больницы № 3 г. Тобольска Адиля Шугурова заняла 11 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он выступала в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения»

Всего участие в федеральном этапе конкурса принимали представители 80 регионов страны. Каждый субъект представлял только один участник, который показал лучшие результаты на предварительном отборе.

На первом этапе финала выполнялись практические задания: забор крови на манекене из вены, сердечно-легочная реанимация, внутримышечная инъекция, постановка вакцины в плечо и наложение повязки на рваную рану голени.

Второй этап был представлен симуляционной задачей. Тюменка отвечала на вопросы судей о профилактике пролежней.

В заключение конкурса участницы прошли тестирование, состоящее из 120 вопросов, на каждый из ответов отводилась одна минута

- Для меня было большой честью представлять Тюменскую область на ежегодном конкурсе «Лучший по профессии». В этом году в него впервые вошли представители медицинской профессии. Я получила бесценный опыт общения с коллегами из разных уголков России и познакомилась с работой лучших медицинских учреждений Москвы, - поделилась впечатлениями Адиля Шугурова.