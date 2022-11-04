Творческих студентов Тюмени ждет выездная лаборатория «Премьера»

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В Тюмени пройдет студенческая лаборатория «Премьера», участниками которой могут стать студенты университетов и колледжей от 16 до 27 лет. Зарегистрироваться можно до 18 ноября.

Кастинг пройдет 19 ноября в мультицентре «Контора пароходства» с 14.00. Там горожане покажут свои номера продолжительностью полторы минуты по одному из направлений: «Танцы», «Вокал» или «Театральная импровизация».

По итогам отбора сформируют четыре команды из 20 человек. Затем они отправятся в детский загородный лагерь «Витязь», где под руководством кураторов и экспертов поставят вокальный, танцевальный номера и синтез-номер. Также на выездной лаборатории участников ждут тематические мастер-классы.

– В этом году мы даем больше свободы нашим участникам. Они, конечно, подготовят свои номера вместе с кураторами, но также освоят и искусство импровизации. Умение выступить «здесь и сейчас» пригодится на финальном шоу: участники покажут не только заготовленные постановки, но и будут выполнять творческие задания в вокале, хореографии и театральной импровизации, – рассказала Анастасия Егорова, руководитель творческой лаборатории «Премьера».

Финальная творческая битва «Премьеры» состоится 26 ноября во Дворце творчества и спорта «Пионер». Зрителей ждет батл от команд-участников, сообщает «Мегатюмень».