Врача областного наркодиспансера отправили в СИЗО за фальшивую экспертизу в пользу пьяного водителя Фото: Татьяна Коркина

Двум жителям Тюмени, 39 и 43 лет, а также врачу областного наркодиспансера предъявлены обвинения сразу по двум статьям: «Получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий» и «Посредничество во взяточничестве, совершенном группой лиц».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, обвиняемый, врач областного наркодиспансера, с 28 по 29 января 2021 года получил 60 тысяч рублей взятки. За это он предоставил липовое отрицательное заключение химико-токсикологического исследования, по которому пьяного водителя освободили от административной ответственности.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении врача меры в виде заключения под стражу. Посредники в преступлении сидят под домашним арестом и подпиской о невыезде. Следователи продолжают собирать доказательства.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», заведующую отделом дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области упекли в колонию за мошенничество.