7 ноября в Тюмени состоится крупнейшая региональная выставка франшиз Franch Region

Фото: предоставлено КП

Компания «Franch РЕГИОН» проведет масштабную конференцию франшиз в Тюмени в отеле DoubleTree by Hilton, по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 46. Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей. Первая часть программы нацелена на презентацию одних из самых востребованных на рынке франшиз, где франчайзеры представят аудитории свои бизнес-модели. А во вторую часть сопроводительной программы, в рамках «Академии франчайзинга», войдут выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний – масса полезной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, острые юридические аспекты и последние тренды маркетинга.

Темы для обсуждения:

- как не ошибиться с выбором франшизы;

- для чего нужна регистрация товарного знака;

- текущая ситуация во франчайзинге и экономике;

- как не надо упаковывать франшизу (для начинающих франчайзеров);

- покупка франшизы: как не нарваться на подделку;

- маркетинг франшизы: как привлечь франчайзи;

- кредитование и другие финансовые инструменты развития бизнеса.

На ежегодную выставку со своим продуктом выходят только те компании, которые заняли уверенную позицию на мировом рынке и готовы продолжать развивать бизнес во всех географических направлениях.

Участниками выставки-конференции франшиз в Тюмени станут более 10 компаний, желающих расширить свой бизнес по франшизе, а также примут участие опытные спикеры.

Актуальная программа, список участников и регистрация – на официальной странице выставки-конференции в Тюмени.

Генеральный спонсор сессии: «Пятёрочка» – федеральная сеть супермаркетов.

Спонсор сессии: «Штучки-дрючки» – магазин товаров для взрослых.

Спонсор сессии: «Андрей» – магазин фантазий. 18+.

Генеральный информационный партнер: «Мегатюмень» – главный новостной портал Тюмени.

Генеральный радиопартнер: «Медиа Траст Тюмень» – группа радио.

При поддержке Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).