Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 ноября 2022 увеличилось на 115 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 ноября 2022 года увеличилось на 115 человек, включая 12 детей. Таким образом, всего с начала пандемии общее число заразившихся ковидом составило 248 002 человека. За сутки выздоровели 203 человека (за весь период – 241 942 человека).

На искусственной вентиляции легких пациентов нет, а вот под медицинским наблюдением находится 1 391 человек. Для больных коронавирусом развернуто 25 коек, свободный коечный фонд составляет 16%.

За сутки в лабораториях провели 3 238 исследований (всего – 4 490 643 исследования). Вакцинировано 1 381 646 человек, полный курс прошел 1 165 451 человек.