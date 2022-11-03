В Тюмени распсиховавшийся мужик сломал руку пьяной сожительнице Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 35-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях из медучреждения поступил сигнал о том, что к ним в отделение доставлена 27-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее перелом предплечья и другие травмы.

Подозреваемым оказался ранее судимый сожитель потерпевшей. Полицейские установили, что накануне поздно вечером пара распивала спиртное. На фоне застолья сожители стали выяснять отношения, и разъяренный мужчина несколько раз ударил руками девушку.

Теперь ему может грозить срок до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», мужчина, разнимая дерущихся женщин, сломал одной из них руку.