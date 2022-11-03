В тюменском музее «Россия – моя мстория» проведут экскурсию-игру «Дым, мороз и горячее сердце»

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Экскурсию-игру «Дым, мороз и горячее сердце» проведут в историческом парке «Россия – моя история» в Тюмени 4 ноября. Театрализованную экскурсию с шаманскими ритуалами коренных народов Тюменской области проведут для посетителей в историческом парке 4 ноября. Как пишет «Тюменская линия», не будет никакой мистики – только этика. Можно будет принять участие в ритуалах коренных народов Севера.

– Сказительница расскажет о сказках и легендах северных народов. Через эти легенды посетитель узнает о быте, поверьях, обрядах и страхах. Для создания эффекта присутствия используют тематические аудиоматериалы и визуальный ряд в виде иллюстраций и анимации тюменской художницы Розы Халитулиной, – рассказал руководитель пресс-службы ТМПО Данил Шарохин.

Наслаждаться или бояться, придя на мероприятие, можно будет в течение часа. Организаторы предупреждают, что детям до 6 лет это противопоказано. Количество участников в группах – от пяти до 30 человек. Стоимость – 200 рублей. Время проведения мероприятия – 16, 18, 20 и 22 часа.