В Тюмени на «умных остановках покажут ролики об активных юношах и девушках Фото: Татьяна Коркина

День народного единства в Тюмени не останется незамеченным для тех жителей города, которые будут скучать на остановках общественного транспорта. С 4 по 10 ноября на «умных» остановках будут показывать ролики об активных юношах и девушках, которые пытаются добиться успеха.

Как сообщает «Вслух.ру», видеоролик будет о том, что каждый человек влияет на свой регион, наполняет его своими инициативами.

– Первоначально список был 20 человек – представителей молодежных сообществ из разных областей. Финально для ролика отобрали шестерых, по итогу один отказался. В итоге в ролике снимались пять человек, – рассказала медиаменеджер мультицентра «Моя территория» Татьяна Фоминцева.

О спорте расскажет президент Ассоциации панкратиона Тюменской области Альберт Изоньяров. О творчестве – победитель конкурса ЦЕХ, куратор и художник выставок Владислава Гребнева. Об образовании – председатель ассоциации иностранных студентов ТюмГУ, соорганизатор проекта «Разговорный клуб» Ляйсан Айдбаева. Председатель студенческого совета, куратор и член киберспортивной сборной ТюмГУ Владислав Ню будет представлять инновации. Победитель конкурса «Моя идея», соорганизатор проекта «Папа в кадре» Андрей Кулаков расскажет о ценностях жизни.

Подготовлены два варианта ролика. 12-секундный будут крутить на «умных» остановках, в нем указан QR-код со ссылкой на полную версию видео с хронометражем больше минуты.