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НовостиПолитика3 ноября 2022 9:28

Назначен и. о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области

Место занял Роман Малыгин
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: https://vk.com/kdn72to

Фото: https://vk.com/kdn72to

В правительстве Тюменской области очередные изменения. Теперь исполняющим обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области назначен Роман Малыгин, сообщает информационный центр регионального правительства.

У Романа Владимировича большой опыт взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, профсоюзами, ветеранскими и другими общественными организациями. С 2013 по 2021 год он возглавлял городской комитет по межнациональным отношениями, а с начала 2022 года занимал должность заместителя председателя областного комитета по делам национальностей.

Напомним, 1 ноября 2022 года председатель комитета по делам национальностей Тюменской области покинул пост. У Владислава Чернова закончился срок служебного контракта.