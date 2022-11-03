Назначен и. о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области

Фото: https://vk.com/kdn72to

В правительстве Тюменской области очередные изменения. Теперь исполняющим обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области назначен Роман Малыгин, сообщает информационный центр регионального правительства.

У Романа Владимировича большой опыт взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, профсоюзами, ветеранскими и другими общественными организациями. С 2013 по 2021 год он возглавлял городской комитет по межнациональным отношениями, а с начала 2022 года занимал должность заместителя председателя областного комитета по делам национальностей.

Напомним, 1 ноября 2022 года председатель комитета по делам национальностей Тюменской области покинул пост. У Владислава Чернова закончился срок служебного контракта.