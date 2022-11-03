В День народного единства юные жители Ишима поучаствуют в конкурсе рисунка Фото: Татьяна Коркина

Конкурс рисунков пройдет в Ишиме в честь Дня народного единства. Лучшие работы напечатают на футболках, которые подарят победителям. Призёров определят пользователи соцсетей и эксперты ишимского мультицентра «Моя территория», рассказывает "Тюменская область сегодня".

Главная тема – «Все мы едины», но есть и другие номинации. Рисунки можно принести по адресам: ул. Карла Маркса, 45/3, ул. Ленина, 7 в Ишиме. А для участия в направлении «Творчество онлайн» можно отправить свой рисунок, фотографию, арт на электронную почту. Разрешается использовать в творчестве различные цитаты и фразы. Возможность проявить себя у тюменцев в возрасте от 7 до 17 лет будет до 8 ноября включительно.

Узнать результаты можно будет 14 ноября в группе мультицентра «Моя территория». Абсолютно все представленные на конкурс работы можно будет увидеть с 14 по 20 ноября в мультицентре или в магазине Kapsula.

– Конкурс приурочен ко Дню народного единства. Нам хочется, чтобы участники показали единство народа России, ведь у нас очень большая и многонациональная страна. А нация может быть сильной только в том случае, когда она едина. Кроме того, у нас в городе очень много творческой молодежи. С помощью этого конкурса мы надеемся раскрыть ребят, дать толчок и возможность продемонстрировать свой талант, – говорит руководитель информационного отдела мультицентра «Моя территория» в Ишиме Евгений Болотько.

В мероприятии принял участие местный бизнесмен Павел Ханжин. Он считает, что именно сейчас людям нужны поддержка и сплоченность.

– День народного единства олицетворяет ключевые этапы развития России и ее территориальной целостности, что весьма актуально сегодня. Я предложил провести конкурс творческих работ, который поможет молодежи взглянуть на это событие под более пристальным взглядом и в процессе составления работ поразмышлять над тем, как они видят свою Родину сегодня, – сказал предприниматель