Тюменские студенты научились разбирать спички, вынимая их по одной из общей кучи

Фото: Екатерина Христозова

Студенты колледжа транспортных технологий и сервиса поучаствовали в историческом квесте «Объединяющая народы». Мероприятие организовали «Волонтёры Победы», которые в течение года занимались и другими проектами, посвященными Дню Победы и другим памятным датам.

– Квест посвящен всей нашей необъятной стране, разным народам, проживающим в ней. Участие в нем приняли семь команд по 5-6 человек. Ребята проходили станции, выполняя практические задания, чтобы больше узнать о стране. Часть информации, конечно же, они знают, а что-то для них стало новым. В какой-то мере это проверка их знаний, однако задачи нет выяснить это. Квест создан в первую очередь, чтобы познакомить молодежь с культурой народов России, – рассказала руководитель тюменского регионального отделения «Волонтеров Победы» Дарья Терехина.

Во время квеста ребят старались разобрать горку спичек, вынимая их по одной и не задевая соседние, и называли ингредиенты национальных блюд. Один из вариантов игры состоит в том, чтобы угадать национальные блюда. Как оказалось, самым простым заданием для участников стала локация «Народные приметы».

Студенты, участвовавшие в конкурсах, познакомились с народными костюмами и узнали, что по узорам на них можно было выяснить, из какой губернии человек. Ребята изготавливали кокошник, нанося узор, который сами придумали, сообщает «Тюменская область сегодня».