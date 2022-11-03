Администрация Тюмени разделит траты на новогоднюю развлекаловку с бизнесменами и предпринимателями

Фото: Руслан Кухарук

Администрация Тюмени потратит бюджетные деньги только на украшение опор освещения городских улиц, подсветку деревьев, установку световых фигур и на оборудование катка на набережной. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр города Руслан Кухарук. По его словам, в лучших тюменских традициях предприниматели и предприятия города помогут создать праздничную новогоднюю атмосферу и организовать массу интересных мероприятий. Так что тюменцы без сюрпризов точно не останутся.

– На встречах руководители компаний разделили понимание, что в это трудное время мы, как всегда, сделаем совместную событийную городскую повестку и не лишим жителей города новогоднего настроения, – рассказал Руслан Кухарук.

Он подчеркнул, что компании готовятся к новогодним и рождественским праздникам. На внебюджетные деньги (из собственного кармана) они оформят площади и скверы, создадут ледовые городки и организуют благотворительные концерты и утренники для членов семей мобилизованных.

– Сейчас в работу включились архитекторы, дизайнеры, организаторы, режиссеры мероприятий, которые прорабатывают все детали любимого и детьми, и взрослыми праздника. Благодаря большой совместной работе в преддверии Нового года тюменцев ждут новые интересные локации! – заключил Руслан Кухарук.