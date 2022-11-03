В Тюмени великовозрастная Настя совратила подростка и занялась с ним сексом в гостях у подруги Фото: Татьяна Коркина

Наказание в виде ограничения свободы на полгода получила жительница Тюмени Анастасия М., которая признана виновной в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в марте 2022 года дама находилась в гостях у знакомой. Будучи пьяной, она занялась сексом с таким же пьяным несовершеннолетним парнем. Хотя свою вину в суде она так и не признала.

По ее словам, юношу она знала давно. Молодой человек пришел к ним в гости и продолжил пить алкоголь вместе с развеселой компанией. Ближе к ночи гости, включая друга мальчика и его девушку, отправились в магазин, а она осталась с парнем наедине. Говорит, между ней и юношей «быть ничего не могло», ведь в тот момент ей стало плохо. Подсудимая легла на диван, а что было после этого, не помнит.

Между тем на предварительном следствии Анастасия говорила, что сама подошла к потерпевшему и стала всем своим видом показывать, что «хочет его». Так что никакого насилия в отношении парня не было.

Сам потерпевший рассказал, что занялся сексом с Анастасией добровольно. После суда девушка решила обжаловать приговор.