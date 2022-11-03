В Тюмени подростки «расстреляли» из пистолета домофон на 50 лет Октября

Фото: паблик "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"

В Тюмени подростки расстреляли домофон из игрушечного пистолета. Информацию об этом в соцсетях разместили жители Тюмени, думая, правда, что пистолет настоящий. Известно, что домофон висел у одного из подъездов дома № 30 на ул. 50 лет Октября.

Как сообщает портал «Мегатюмень», со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области, ребята захотели «испытать его мощность, выстрелив в домофон».

– Родители подростков привлечены к административной ответственности. Дверь подъезда оказалась поврежденной после «забавы», – отметили в ведомстве.

В свою очередь, в соцсетях шуткой отреагировали на «рвение к власти» шпаны. Но некоторые оказались не столь благосклонными.

– Пару сотен часов трудотерапии по уборке общественного туалета научит их не портить чужое имущество, – отметили тюменцы.