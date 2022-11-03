Тюменцу сломали челюсть из-за шумных застолий Фото: Татьяна Коркина

В одно из медицинских учреждений Тюмени доставили местного жителя с переломом нижней челюсти. Полицейские установили личность дебошира и доставили его в отдел полиции. Это 25-летний ранее судимый сосед потерпевшего.

Мужчина рассказал о том, что его 50-летний сосед часто шумел во время пьянок в своей квартире. А в эту ночь тюменец перестал надеяться на совесть соседа, поднялся к нему и предъявил всё, что думал. Пьяный сосед грубо отреагировал на его замечание, после чего в подъезде завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанёс потерпевшему удар кулаком в челюсть.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.