Заведующую отделом дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области упекли в колонию за мошенничество

Заведующую отдела дезинфекции «Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области» упекли в колонию за мошенничество Фото: Татьяна Коркина

Два года колонии общего режима получила экс-заведующая отделом профилактической дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с октября 2018 года по июль 2020-го обвиняемая злоупотребляла своими должностными полномочиями. От имени своей тётки женщина заключала фиктивные договоры на поставку дезинфицирующего средства «Бриз 25» якобы для центра. Чтобы её не разоблачили, женщина организовала поставку в медучреждение через посредника.

Потом она принимала, хранила и списывала средства, вносила неверные завышенные сведения в документы первичного учета об объемах поставки, на основании которых производилась оплата. Общий ущерб от действий мошенницы составил 825 тысяч рублей. Всю эту сумма осужденная должна возместить Центру гигиены в качестве материального труда.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», чиновница попалась на крупной взятке за установку водоматов.