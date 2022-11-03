Энергетики повысили надежность электроснабжения санатория «Тараскуль»

Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт подстанции 110 кВ «Тараскуль» в Тюменской области, обеспечивающей электроэнергией одноименный санаторий. Ежегодно в здравнице федерального значения, специализирующейся на кардиологии, лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной и пищеварительной систем, проходят лечение до 17 тысяч человек.

Энергетики провели капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 6,3 МВА: заменили комплектующие к энергооборудованию, выполнили проверку системы охлаждения и воздухосушительного фильтра. Стоимость работ составила более 1,5 млн рублей.

Проведение ремонта питающего центра повысило надежность электроснабжения более 1,7 тысячи жителей Тюмени и Тюменского района, санатория «Большой Тараскуль» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также центра реабилитации «Тараскуль» – крупнейшей здравницы Фонда социального страхования Российской Федерации.