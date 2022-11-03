В Тюмени таксист подсыпал пассажирам снотворное и крал у них айфоны и ювелирку

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Десять лет тюрьмы может грозить 52-летнему таксисту, который подозревается в разбое, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В полицию обратились несколько человек, которые рассказали, что у них украли личные вещи. Сопоставив все обстоятельства, сотрудники уголовного розыска выяснили, что все потерпевшие пользовались услугами такси, после чего у них пропадали мобильники и украшения.

Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемого, ранее не судимого тюменца. По словам злоумышленника, он специально ждал возле кафе пьяных людей и предлагал подвезти их до дома по «выгодному тарифу». Во время поездок таксист ждал, когда пассажир заснет, снимал с него ювелирку и забирал дорогостоящие гаджеты. Затем будил и высаживал из машины на пустырях или возле гаражей.

Один из попутчиков долго не засыпал, тогда водитель предложил попить ему воды, в которую добавил снотворное.

Уже известно о четырех аналогичных преступлениях таксиста. Общая стоимость похищенных вещей составила около 700 тысяч рублей, сейчас мужчина арестован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира.