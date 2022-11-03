В Тюмени хранителю карабина модели «Биатлон-7-2-КО» впаяли два года условки

В Тюмени хранителю карабина модели «Биатлон-7-2-КО» впаяли два году условки Фото: Татьяна Коркина

Два года условно с испытательным сроком в два года получил ранее судимый житель Тюменской области, который признан виновным в незаконной покупке и перевозке огнестрельного оружия.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 6 марта 2022 года он незаконно купил у неизвестного карабин модели «Биатлон-7-2-КО» калибра 5,6 мм безо всякого на то разрешения. Оружие он хранил в автомобиле тюменки, которая об этом даже не подозревала. После этого он перевез оружие с ул. Набережной до ул. Железнодорожной, где его остановили сотрудники ДПС. Во время осмотра машины они нашли карабин, поэтому господину пришлось во всем сознаться.

Известно, что мужчина не состоит на учетах в диспансерах и по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», житель Тюмени целых 18 лет незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие. При продаже ружья он столкнулся с большими проблемами.