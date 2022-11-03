В Тюмени 19 мобилизованных сыграли свадьбу с дамами сердца на плацу ТВВИКУ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Шестая выездная церемония бракосочетания на плацу ТВВИКУ прошла в Тюмени перед отправкой на службу 19 мобилизованных. Свидетелями необычной свадьбы стали боевые товарищи наших героев, прокричавших троекратное ура.

Новобрачные обменялись кольцами Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По словам замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова, расставание для участия в спецоперации «пролетит, как один миг».

– Идите по жизни рука об руку, поддерживая друг друга. Будьте неразлучны, – обратился к новобрачным Михаил Багров.

Свадьба прошла прямо на плацу ТВВИКУ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как отметила одна из поженившихся пар Евгений и Николь, они хотели, чтобы отношения стали настоящими и официальными. Новоиспеченная супруга пообещала ждать мужа дома.

Новобрачные Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кстати, вступившим в брак мобилизованным дали сутки увольнения.

Всего поженились 19 пар Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в начале октября в Тюмени 10 пар поженились прямо на полигоне. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром.