Устроившего ДТП тюменца отправили в колонию на 7,5 лет из-за гибели мужчины Фото: Татьяна Коркина

Наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет в исправительной колонии общего режима получил 37-летний мужчина, который признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека и его смерть.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы, 20 сентября 2021 года он, превысив скорость, ехал в пьяном виде по ул. Мельникайте. Утратив контроль за машиной, он столкнулся с автомобилем «Датсун-Он-До», который ехал в попутном направлении. В результате водитель скончался на месте, а пассажир получил травмы.

На суде обвиняемый признал вину, но рассказал, что не помнит, как сель за руль. Накануне ДТП он закончил проект и приехал в бар отметить его завершение. После этого – провалы в памяти. По данным медэкспертизы, в его крови содержалось 1,20 мг/л алкоголя. По вине водителя потерпевшая и её младшая дочь получили травмы, из-за чего лежали в реанимации.

Кроме тюрьмы, суд запретил ему управлять транспортом на 2,5 года, взыскал в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей (в пользу несовершеннолетнего потерпевшего), 1,5 млн рублей в пользу потерпевшей, 30 тысяч рублей – расходы на оплату услуг представителя, столько же – на процессуальные издержки.

Осужденный обжаловал приговор.