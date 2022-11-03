В Тюмени на Республики «Форд-Фокус» отбросило на карету скорой с беременной пациенткой

Массовая авария на Республики в Тюмени 3 ноября
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Массовое ДТП произошло сегодня, 3 ноября 2022 года, около 5 часов утра на ул. Республики, 205, у одного из развлекательных заведений.
Авария произошла из-за водителя "Лэнд Крузера"
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области 36-летний житель Ханты-Мансийска, водитель автомобиля «Тойота-Лэнд-Крузер» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и устроил аварию с тремя автомобилями.
в карете "скорой" никто не пострадал
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Водитель развернулся на дороге с односторонкой и поехал в сторону выезда из города, на Ялуторовский тракт, свернув на окружную дорогу. На ул. Теплотехников его попытался остановить ещё один наряд ДПС, но мужик снова не остановился.
Машина превратилась в рухлядь
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Выехав на ул. Монтажников (перекресток с ул. Широтной) он столкнулся с «Форд-Фокусом». «Форд» отбросило на карету скорой, которая везла беременную пациентку в перинатальный центр.
Авария на Республики, 205 в Тюмени 3 ноября 2022
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Форда», а также пассажирка «Лэнд-Крузера ». Среди фельдшеров скорой пострадавших нет. Беременную девушку довезли до перинатального центра дэпээсники.
В аварии пострадали 3 человека
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области