В Тюмени 3 ноября 2022 года на дороги ляжет снег

В Тюмени 3 ноября 2022 на дороги ляжет снег Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 3 ноября 2022 года, ожидается облачность, ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами гололёд и изморозь. Ветер восточный, с переходом на юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха +1…-4 градуса. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура наружного воздуха -2…+3 градуса, образуется снежный покров.

Погода в Тюмени 3 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 3 ноября (21 октября по старом стилю) – день святых Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. С этого дня, как замечали крестьяне, на дороги ложился снег. Несмотря на то что ночи были морозными и снежными, солнышко ещё грело землю и было грязно. На Руси даже приговаривали: «Первая пороша – не путь».

Следили и за приметами. Если снег ложится на сырую землю и не тает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если снег ложится на мерзлую землю, значит, можно ждать хорошего урожая хлеба в следующем году.