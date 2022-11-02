Жители одного из дворов Тюмени шесть лет добивались появления асфальта Фото: Татьяна Коркина

После шести лет жалоб от тюменцев во дворе на Суходольской появился асфальт, об этом пишет издание «Аргументы и факты – Тюмень».

Жители одного из ЖК на ул. Суходольской около шести лет жили в ожидании того, что во дворе дома появится асфальт вместо пустыря, который время от времени еще и превращался в болото. С момента заселения жителей между домами не было ни парковки, ни детской площадки. А при дождливой погоде появлялась гигантская лужа.

По словам одной из жительниц Елены Миловановой, с 2016 года они жаловались во все инстанции, но результатов до последнего времени это не приносило. Сам застройщик обещал, что придомовая территория будет зеленой зоной с аллеей и парковкой. Компания не исполнила свое обещание, объяснив это тем, что, мол эта земля принадлежит неким частным лицам и сделать на ней они ничего не могут.

К счастью, произошло чудо: недавно здесь проложили долгожданный асфальт и добавили приличное количество парковочных мест, что облегчило жизнь проживающим в этих домах тюменцам.