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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:04

Жители одного из дворов Тюмени шесть лет добивались появления асфальта

С момента заселения жильцов между домами не было ни парковки, ни детской площадки
Виктория Терина
Жители одного из дворов Тюмени шесть лет добивались появления асфальта

Жители одного из дворов Тюмени шесть лет добивались появления асфальта

Фото: Татьяна Коркина

После шести лет жалоб от тюменцев во дворе на Суходольской появился асфальт, об этом пишет издание «Аргументы и факты – Тюмень».

Жители одного из ЖК на ул. Суходольской около шести лет жили в ожидании того, что во дворе дома появится асфальт вместо пустыря, который время от времени еще и превращался в болото. С момента заселения жителей между домами не было ни парковки, ни детской площадки. А при дождливой погоде появлялась гигантская лужа.

По словам одной из жительниц Елены Миловановой, с 2016 года они жаловались во все инстанции, но результатов до последнего времени это не приносило. Сам застройщик обещал, что придомовая территория будет зеленой зоной с аллеей и парковкой. Компания не исполнила свое обещание, объяснив это тем, что, мол эта земля принадлежит неким частным лицам и сделать на ней они ничего не могут.

К счастью, произошло чудо: недавно здесь проложили долгожданный асфальт и добавили приличное количество парковочных мест, что облегчило жизнь проживающим в этих домах тюменцам.