Как купить квартиру, не выходя из дома: рассказали эксперты ГК “Страна Девелопмент”. Фото: Предоставлено "КП"

97% договоров долевого участия на покупку квартир в новостройках ГК «Страна Девелопмент» регистрируются в тюменском Росреестре электронно. Застройщик – в числе лидеров по количеству онлайн-сделок. Оставшиеся 3% – это договоры на бумажном носителе, которые проходят через МФЦ. Специалисты девелопера отмечают, что это, как правило, сделки с использованием государственных сертификатов.

Начиная с 2020 года в «Стране» можно купить квартиру, не выходя из дома. Пандемия и изоляция стали толчком для упрощения процедуры удалённых сделок. Разберём процесс на примере застройщика «Страна Девелопмент».

Фото предоставлено "КП".

Первый этап – консультация. Она проходит любым удобным способом: в переписке по электронной почте или мессенджерах, по видеосвязи или по телефону. Менеджер отдела продаж расскажет о всех ЖК и их особенностях, вариантах планировок, ценах и акциях. Специалисты ответят на все вопросы и при необходимости продублируют информацию на электронную почту.

Второй этап – видеоэкскурсия. Её смогут провести в онлайн-режиме: менеджер покажет территорию и двор, поднимется на этаж и заглянет в квартиру, где это будет возможно. Если дом еще только на начальной стадии строительства, то можно будет посмотреть уже сданные дома в ЖК.

Третий этап – оформление сделки. Если это ипотека, то тоже удаленно всеми вопросами занимается штатный ипотечный брокер. Все необходимые документы отправляются онлайн на почту. Брокер заполняет заявки и отправляет их во все аккредитованные банки. Обычно в течение 2 – 4 рабочих дней от банков приходят ответы.

Четвёртый этап – заключение и регистрация договора долевого участия (ДДУ). Удалённо это можно сделать двумя способами: зарегистрировать договор электронно или оформить доверенность на представителя застройщика.

Если вы из другого города, не можете выделить много времени на поездки по жилым комплексам и не хотите сидеть в очередях в ожидании талончика, то уже налаженная система удалённых сделок в сфере недвижимости быстро и легко помогут совершить покупку своего уютного гнёздышка. Вам останется только прийти на выдачу ключей.