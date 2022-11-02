В Тюмени автобусы с 4 по 6 ноября будут ездить по расписанию выходных дней. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени автобусы с 4 по 6 ноября будут ездить по расписанию выходных дней. В эти дни в России отмечается День народного единства.

– Это нужно для обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».