Тюменский ремонтно-механический завод за 9 месяцев выпустил более 15 тыс. единиц продукции. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» подвел итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2022 года. В период с января по сентябрь изготовлено более 15 тыс. единиц продукции на 2 млрд руб.

ТРМЗ выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта поставлено 4,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, почти 5,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая более 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 3,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. За отчетный период Тюменский РМЗ переработал более 5 тыс. тонн металлопроката.

В рамках внедрения современных технических решений специалистами ТРМЗ освоена процедура непрерывной механической обработки изделий со сложной геометрией, таких как колесо рабочее и шнек насоса типа НПВ (насос подпорный вертикальный), изготавливаемых путем фрезерования одновременно в пяти координатах.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

С целью освоения новых видов продукции, таких как устройство улавливания герметизаторов, клапан аварийный разгрузочный АКР-500, внедрена технология полуавтоматической сварки металлоконструкций из алюминиевых сплавов.

Для снижения металлоемкости продукции, производимой ТРМЗ, освоено изготовление крышки отсека вантуза колодцев из композитных материалов с привлечением специализированных предприятий. Изготовлен опытный образец, ведутся эксплуатационные испытания.

Разработана конструкторская документация камеры герметизирующей ГК-15. Данная камера предназначена для проведения ремонтных работ на подводных участках трубопроводов диаметром от 219 до 1 220 мм на глубинах до 15 метров, обеспечивая при этом максимально безопасные условия труда. Специалистами завода проведены в том числе расчеты этой конструкции на статическую прочность, устойчивость, расчет нагрузок на опорные элементы.

В сентябре 2022 года Тюменский РМЗ принял участие в выставке продукции в рамках проведения промышленно-энергетического форума TNF в г. Тюмени. На форуме было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между правительством Тюменской области и АО «Транснефть – Сибирь» при реализации проекта по организации выпуска тюменским ремонтно-механическим заводом специализированных очистных сооружений.

Кроме того, специалисты завода выполняют техническое обслуживание и текущий ремонт механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на производственных объектах организаций системы «Транснефть». За отчетный период сервисные службы завода провели ремонт 23 магистральных и 8 подпорных насосных агрегатов, выполнили испытание 56 электродвигателей, техническое обслуживание 12,7 тыс. единиц электрооборудования нефтеперекачивающих станций. Проведен контроль технического состояния и обслуживание 1,8 тыс. единиц систем вентиляции.