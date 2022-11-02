Жители Тюмени просят организовать в Гилевской роще продажу орехов для белочек. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени просят организовать в Гилевской роще продажу орехов для белочек. Свои предложения местные жители озвучили посредством социальных сетей.

«Гуляя по роще, мне несколько белочек запрыгнули в руки, просили кушать, но, к сожалению, ничего не было. Рядом шла женщина и сказала, что в Санкт-Петербурге стоят магазинчики, где продают орешки. Тут тоже сделали много киосков. Может, их можно привлечь к продаже орешков, чтоб люди могли спокойно покормить животных? Это приятно, да и животные меньше людей боятся, когда видят заботу», – отметила горожанка.

Многие комментаторы поддержали интересное предложение: «Идея совсем не плоха. Очень даже. Ходить и малышей приучать любить природу, кормить нуждающегося. И вырастет человек с душой. Дети – наше будущее». Однако не все уверены, что белки там живут впроголодь: «Был там две недели назад, люди кормят их, туда с пустыми руками не приезжают. Кормушки их полные еды, еще они таскают себе в домики еду, все у них там хорошо».