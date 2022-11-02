На улице Элеваторной в Тюмени сгорел дом. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На улице Элеваторной,13 в Тюмени сгорел дом и надворные постройки. В настоящее время устанавливается причина пожара.

– Сообщение о возгорании поступило сегодня, 2 ноября, в 10.00. На месте вызова работали 24 сотрудника пожарно-спасательных частей, было задействовано 7 единиц техники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь спустя 45 минут после вызова. Пострадавших в результате пожара нет.