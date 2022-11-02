В Тюмени оштрафовали водителя, сбившего на трассе велосипедистку. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на 25 тысяч рублей оштрафовали мужчину, который сбил 26-летнюю велосипедистку. Дорожный инцидент произошел 4 июля 2022 года на 40-м километре окружной дороги.

41-летний мужчина ехал на ГАЗ A21R35. Он наехал на девушку, та получила травмы. Выяснилось, что водитель не учел состояние авто, ехал на высокой скорости, а также не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди велосипеда.

– Правонарушитель в судебном заседании вину признал, указал, что возместил вред, сожалеет о случившимся. Потерпевшая отметила, что горожанин принес извинения, возместил вред, претензий к нему не имеет, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.