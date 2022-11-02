«Анна Каренина» в Тюмени: в ноябре зрители познакомятся с балетной вселенной Бориса Эйфмана. Фото предоставлено "КП".

Балет Бориса Эйфмана в прошедшем сезоне завоевал любовь и признание тюменских зрителей, покорив нас высоким профессионализмом и чувственностью постановки.

Восхищенные отзывы зрителей молниеносно облетели город и все те, кто не решился на покупку билетов в прошлом году, пообещали, что в новом сезоне не упустят возможности попасть на концерт!

Уже в этом месяце в тюменской филармонии состоятся два показа балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина». Он часто обращается к произведениям классической литературы, каждый раз открывая «неизвестное в известном», прочитывая то, что таится между строк. Так Эйфман прочитал «Анну Каренину», передав в танце не схему романа, а его тайну, воплощая на сцене всю глубину психоанализа Толстого.

Фото предоставлено "КП".

Современная режиссура, новые сценические технологии, отсутствие громоздких монологов, смелые музыкально-пластические решения – балет Бориса Эйфмана, прекрасный способ и для юных гостей филармонии, и для их родителей по-новому взглянуть на шедевры русской литературы. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике Анна – Каренин – Вронский.

Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, «основной инстинкт» привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.

– Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, – поясняет Борис Эйфман. – Что важнее – сохранить общепринятую иллюзию гармонии долга и чувств или подчиниться искренней страсти?. Имеем ли мы право разрушить семью, лишить ребенка материнской заботы ради буйства плоти?. Эти вопросы не давали покоя в прошлом Толстому, не уйти от них и сегодня...

Балет Бориса Эйфмана «Анна Каренина»:

25 ноября (пятница), 19.00, купить билет онлайн;

26 ноября (суббота), 18.00, купить билет онлайн.

Зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты с применением Пушкинской карты.