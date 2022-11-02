В Тюменской области в поезде мужчина развратил девочку. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области задержали 30-летнего мужчину, который совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочки. Случилось это прямо в поезде.

– Ночью 1 ноября 2022 года в пассажирском поезде № 126 сообщением Новый Уренгой – Новосибирск, когда он следовал по территории Тюменской области, подозреваемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия без применения насилия, – сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании злодею меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ.