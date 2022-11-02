Первый мини-экогород построят в Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Стартует проект квартала «Скандиа в Комарово Парк» от застройщика – компании «Скандиа». Масштабный проект планируют реализовать до 2035 года. Площадь участка строительства – 6,19 гектара, концепция включает в себя 4 этапа строительства.

«Комарово Парк». Застройка территории

В Тюмени начался первый этап строительства нового района «Комарово Парк». Концепция развития района основывается на современных принципах формирования городской среды. Среди преимуществ района – уникальная архитектура, множество парков и аллей, достаточное количество разнообразных зон отдыха, удобный формат улиц.

Первые очереди района возьмут на себя тюменские застройщики, в числе которых компания «Скандиа». В концепцию масштабного проекта входит квартальная застройка с переменной этажностью, которая будет объединена единым стилем, а также использование современных подходов к благоустройству. Отмечается, что при создании будут реализованы уникальные архитектурные решения. По словам директора компании «Скандиа» Николая Никифорова, основным тезисом компании является строительство домов в гармонии с природой.

– Это мини-город, где будут проживать порядка 60 – 70 тысяч человек. Проект от других отличает то, что квартал находится в черте города. Планировка территорий уже проведена. Ядром квартала будет парк. Проект находится в разработке, – прокомментировал Никифоров на презентации проекта.

Все здания, которые будут располагаться на территории нового района, создаются при помощи оригинального подхода, придуманного специально для «Комарово Парк». Что касается проекта компании «Скандиа», то у него несколько важных задач. Основная – следование первоначальному принципу: идея – функция – пространство. Для застройщика важно, чтобы в архитектуре присутствовали черты минимализма и практичности.

Фото предоставлено "КП".

Район «Комарово Парк» расположен в зеленом массиве на участке между Московским и Червишевским трактами рядом с деревней Комарово. Окружает район 9 километров зеленых аллей и 37 гектаров лесных массивов.

Соседний район с «Комарово Парк» – «Тюменская слобода». Выехать тюменцы смогут из любого места, рядом 4 магистрали: Червишевский и Московский тракты, окружная и кольцевая автодороги.

К 2035 году планируется построить 8 детских садов, школы, магазины, супермаркеты, многофункциональный центр с разными направленностями, деловой центр, центральный парк и поликлинику.

Каким будет проект «Скандиа. Комарово Парк»?

Что будет представлять собой комплексная застройка «Скандиа в Комарово Парк»?

– Район с определенной идеологией. Могу назвать его мини-экогородом, – именно так ответила на вопрос руководитель «Скандиа. Комарово Парк» Надежда Меняйлова.

Это шесть домов, которые расположены в новом районе города, в шаговой доступности будет находиться квартал «Скандиа. В Комарово». По словам Меняйловой, квартал разделен на четыре очереди строительства. Сначала застройщик займется двумя домами переменной этажности 9 – 17 этажей (4 жилые секции, ретейл) и 5 – 9 этажей (3 жилые секции). Также первая очередь строительства включает многоуровневый паркинг (6 этажей). Площади квартир составляют от 25 до 99 квадратных метров.

– Строгая форма, нейтральные цвета, которые не будут надоедать, архитектура – легкая, приятная глазу, узнаваемая. Максимальная высота потолков на первом и последнем этажах – до 3,88 метра, – сообщила Надежда.

Квартал разрабатывался в скандинавском стиле. Глубина фасадов достигается разной толщиной утеплителя, а пластика – за счет балконов и выступающих частей.

Застройщик «Скандиа» придерживается принципа «дворы без машин». Также предусматривается комфортное разноуровневое освещение (основное на высоте 3 – 6 м и декоративное на уровне 0,6 – 1 м).

– Для нас первична безопасность. По периметру квартала будет установлено видеонаблюдение. Кроме того, площадки будут интересные, разного назначения: для детей и подростков. Особенностью нашего благоустройства будет пешеходный бульвар, ядром которого станет многофункциональная площадка с зонами для отдыха, игр и спорта. Планируется установка около 7 батутов, – добавила Меняйлова.

Для отдыха будут установлены скамейки и шезлонги. Любителям активного образа жизни будет где заняться спортом. Рядом с жилым кварталом будет располагаться торговый променад с разными площадками, а все необходимое – в шаговой доступности.

Что касается функциональности подъездов, то остекленные входные группы позволят почувствовать себя в безопасности. В лифтах также будут установлены камеры видеонаблюдения.

В квартирах хорошая шумоизоляция. Для горизонтальной звукоизоляции между слоями кладки в межквартирных стенах уложена минераловатная плита.

– Есть квартиры с террасами, с мастер-спальнями, теплыми и холодными лоджиями. Ассортимент достаточно интересный с уникальными предложениями. Например, есть квартиры-студии, где в ванной комнате будет окно. Их всего 6. Квартир с террасой всего 7, – подчеркнула Меняйлова.

Фото предоставлено "КП".

Всего при создании нового городского района планируется 9 очередей строительства. Срок ввода в эксплуатацию – до второго квартала 2024 года. Собственники смогут получить ключи от квартир осенью этого же года.

Отдел продаж жилого комплекса «Скандиа. В Комарово Парк»:

ул. Закалужская, 21/1;

телефон: +7(3452)50-80-10;

сайт проекта: scandia.life

Больше новостей о проекте в телеграм-канале: scandia_company

Продажи квартир ведутся по 214-ФЗ. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш.дом.рф.

«Программа господдержки»

Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life.