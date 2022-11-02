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НовостиОбщество2 ноября 2022 8:14

Первый мини-экогород построят в Тюмени

Первый мини-экогород построят в Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Первый мини-экогород построят в Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Стартует проект квартала «Скандиа в Комарово Парк» от застройщика – компании «Скандиа». Масштабный проект планируют реализовать до 2035 года. Площадь участка строительства – 6,19 гектара, концепция включает в себя 4 этапа строительства.

«Комарово Парк». Застройка территории

В Тюмени начался первый этап строительства нового района «Комарово Парк». Концепция развития района основывается на современных принципах формирования городской среды. Среди преимуществ района – уникальная архитектура, множество парков и аллей, достаточное количество разнообразных зон отдыха, удобный формат улиц.

Первые очереди района возьмут на себя тюменские застройщики, в числе которых компания «Скандиа». В концепцию масштабного проекта входит квартальная застройка с переменной этажностью, которая будет объединена единым стилем, а также использование современных подходов к благоустройству. Отмечается, что при создании будут реализованы уникальные архитектурные решения. По словам директора компании «Скандиа» Николая Никифорова, основным тезисом компании является строительство домов в гармонии с природой.

Это мини-город, где будут проживать порядка 60 – 70 тысяч человек. Проект от других отличает то, что квартал находится в черте города. Планировка территорий уже проведена. Ядром квартала будет парк. Проект находится в разработке, – прокомментировал Никифоров на презентации проекта.

Все здания, которые будут располагаться на территории нового района, создаются при помощи оригинального подхода, придуманного специально для «Комарово Парк». Что касается проекта компании «Скандиа», то у него несколько важных задач. Основная – следование первоначальному принципу: идея – функция – пространство. Для застройщика важно, чтобы в архитектуре присутствовали черты минимализма и практичности.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Район «Комарово Парк» расположен в зеленом массиве на участке между Московским и Червишевским трактами рядом с деревней Комарово. Окружает район 9 километров зеленых аллей и 37 гектаров лесных массивов.

Соседний район с «Комарово Парк» – «Тюменская слобода». Выехать тюменцы смогут из любого места, рядом 4 магистрали: Червишевский и Московский тракты, окружная и кольцевая автодороги.

К 2035 году планируется построить 8 детских садов, школы, магазины, супермаркеты, многофункциональный центр с разными направленностями, деловой центр, центральный парк и поликлинику.

Каким будет проект «Скандиа. Комарово Парк»?

Что будет представлять собой комплексная застройка «Скандиа в Комарово Парк»?

Район с определенной идеологией. Могу назвать его мини-экогородом, – именно так ответила на вопрос руководитель «Скандиа. Комарово Парк» Надежда Меняйлова.

Это шесть домов, которые расположены в новом районе города, в шаговой доступности будет находиться квартал «Скандиа. В Комарово». По словам Меняйловой, квартал разделен на четыре очереди строительства. Сначала застройщик займется двумя домами переменной этажности 9 – 17 этажей (4 жилые секции, ретейл) и 5 – 9 этажей (3 жилые секции). Также первая очередь строительства включает многоуровневый паркинг (6 этажей). Площади квартир составляют от 25 до 99 квадратных метров.

Строгая форма, нейтральные цвета, которые не будут надоедать, архитектуралегкая, приятная глазу, узнаваемая. Максимальная высота потолков на первом и последнем этажахдо 3,88 метра, – сообщила Надежда.

Квартал разрабатывался в скандинавском стиле. Глубина фасадов достигается разной толщиной утеплителя, а пластика – за счет балконов и выступающих частей.

Застройщик «Скандиа» придерживается принципа «дворы без машин». Также предусматривается комфортное разноуровневое освещение (основное на высоте 3 – 6 м и декоративное на уровне 0,6 – 1 м).

Для нас первична безопасность. По периметру квартала будет установлено видеонаблюдение. Кроме того, площадки будут интересные, разного назначения: для детей и подростков. Особенностью нашего благоустройства будет пешеходный бульвар, ядром которого станет многофункциональная площадка с зонами для отдыха, игр и спорта. Планируется установка около 7 батутов, – добавила Меняйлова.

Для отдыха будут установлены скамейки и шезлонги. Любителям активного образа жизни будет где заняться спортом. Рядом с жилым кварталом будет располагаться торговый променад с разными площадками, а все необходимое – в шаговой доступности.

Что касается функциональности подъездов, то остекленные входные группы позволят почувствовать себя в безопасности. В лифтах также будут установлены камеры видеонаблюдения.

В квартирах хорошая шумоизоляция. Для горизонтальной звукоизоляции между слоями кладки в межквартирных стенах уложена минераловатная плита.

Есть квартиры с террасами, с мастер-спальнями, теплыми и холодными лоджиями. Ассортимент достаточно интересный с уникальными предложениями. Например, есть квартиры-студии, где в ванной комнате будет окно. Их всего 6. Квартир с террасой всего 7, – подчеркнула Меняйлова.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Всего при создании нового городского района планируется 9 очередей строительства. Срок ввода в эксплуатацию – до второго квартала 2024 года. Собственники смогут получить ключи от квартир осенью этого же года.

Отдел продаж жилого комплекса «Скандиа. В Комарово Парк»:

ул. Закалужская, 21/1;

телефон: +7(3452)50-80-10;

сайт проекта: scandia.life

Больше новостей о проекте в телеграм-канале: scandia_company

Продажи квартир ведутся по 214-ФЗ. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА КОМАРОВО ПАРК» (ИНН 7203540396, ОГРН 1227200011103). Проектная документация на наш.дом.рф.

«Программа господдержки»

Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,01% действует в течение 20 месяцев с даты заключения кредитного договора при оформлении полного комплексного страхования. Предложение распространяется на проект «Скандиа. В Комарово Парк». Срок действия предложения с 10.10.2022 г. по 30.06.2024 г. Подробная информация об акции, сроках, правилах ее проведения на сайте scandia.life.