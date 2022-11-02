В Тюмени осудили мужчин, собравших 15 млн рублей с доверчивых граждан. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили Романа Е., 1990 года рождения, и 28-летнего Дмитрия Ж., которые собрали с доверчивых граждан почти 15 млн рублей. Свою вину злоумышленники полностью признали.

– В июле 2020 года осужденные организовали деятельность ПК «МедФарм». Они занимались привлечением денег под видом инвестирования в медицину и фармакологию. Проценты существенно превышали банковские, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Нескольким потерпевшим мужчины в досудебном порядке добровольно возместили 900 тысяч рублей. В итоге одному дали 4 года тюрьмы, другому три с половиной. Отбывать наказание мошенники будут в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных материального вреда удовлетворены в полном объеме, за исключением тех денег, что уже возмещены, уточняет суд.