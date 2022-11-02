На тюменской трассе погиб водитель трактора, нырнувшего в кювет. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На автодороге Турнаева – Елань в Тюменской области погиб 59-летний мужчина. Он нырнул в кювет на тракторе МТЗ-82.

– Тракторист скончался на месте аварии. В кабине нашли пустые бутылки, в том числе из-под алкоголя, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Был ли водитель нетрезв, установит посмертная экспертиза. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ишимском районе 39-летний водитель трактора сбил идущего по обочине пешехода. Он пытался обогнать другой трактор, но зацепил шедшего навстречу 31-летнего мужчину. Увы, молодой человек скончался до приезда скорой помощи.