Автобусы маршрута № 3 в Тюмени будут заезжать в ЖК «Преображенский». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени меняется схема движения маршрута регулярных перевозок № 3, который следует от центрального рынка до улицы Александра Протозанова. Теперь они будут останавливаться на остановочном пункте «Жилой район Преображенский».

– Нововведение вступит в силу с 12 ноября, – уточнили в городской администрации.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.