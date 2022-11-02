Под Тобольском может упасть ступень ракеты. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Под Тобольском может упасть обломок ступень ракеты-носителя «Союз-2». Об этом сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Пуск состоится сегодня, 2 ноября, с 11.00 до 14.00 по местному времени. Резервными назначили даты – 3, 4, 5 ноября (время то же).

– Район падения «Тобольск», в который входят безлюдные части Уватского района, используют для приземления отделяющейся части ракеты. На этом участке проведут работы по мерам безопасности, – отметили в ведомстве, заявив, что пуск ракеты-носителя осуществляется в интересах обороноспособности страны.