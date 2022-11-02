Тюменцы смогут увидеть остросюжетный детектив о спасении людей «Переговорщик». Фото предоставлено "КП".

Премьера захватывающего детектива состоится 3 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Разработка сериала - KION, производство сериала – продюсерская компания «Среда». Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из автором сценария и продюсером – Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент»).

«Переговорщик» – напряженный детектив, в котором тесно переплетены захватывающий экшн и тонкая психологическая драма. Это история профессионала, который умеет «читать» людей. При этом он – «сапожник без сапог»: его навыки переговорщика и способность к манипуляции не помогли сохранить семью.

Фото предоставлено "КП".

Помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть вертикальные кейсы, которые впервые в российском кино дают объемное представление о работе главного героя (проект создавался совместно с профессиональными переговорщиками-консультантами).

Помогая другим людям, герой излечивается и от собственной душевной травмы, перестает каждый день наказывать себя за «ошибку» – и этим дарит зрителям надежду, что все трудности преодолимы.

Фото предоставлено "КП".

Роли в сериале исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Юрий Цурилло, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие российские актеры.

Автор идеи – Юлия Идлис. Сценарий написали Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент») и Сергей Калужанов («Мажор»). Генеральные продюсеры – Игорь Мишин, Александр Цекало, Иван Самохвалов. Продюсеры – Максим Филатов, Олег Маловичко. Креативные продюсеры – Наталья Исакова, Анастасия Баташова.

Кирилл Пирогов, актер:

Фото предоставлено "КП".

– Мой герой – человек с противоречивым и сложным характером, герой с тяжелой судьбой. Вместе с режиссером проекта Нурбеком Эгеном мы много работали над его образом: хотелось добиться того, чтобы вопросы, которыми задается персонаж, откликались и у меня как у актера. У нас был консультант-переговорщик, который рассказывал о сути своей работы и вводил меня в курс специфической терминологии.

Лянка Грыу, актриса:

Фото предоставлено "КП".

– Я очень давно хотела поработать с платформой KION, поэтому новость о моем утверждении на роль была для меня очень радостной. Думаю, что во многом моя героиня мне близка. Она сразу показалась мне родной, словно близкой подругой. Она взрослая, умная, успешная женщина, но события, которые навсегда травмировали ее в прошлом, сделали ее холодной, сосредоточенной, почти безэмоциональной. Страх быть раненой снова, сквозит через весь сериал.

Олег Маловичко, автор сценария и продюсер:

– Первое, что приходит на ум при идее сериала о переговорщике – концепт сапожника без сапог, то есть профессионала, чьи навыки вдруг становятся бессмысленными в его повседневном быту. Не будет же он и вправду манипулировать близкими. Но затем нам захотелось копнуть в этом направлении дальше – а что, если он и на работе однажды не справился? Как будет жить и работать дальше профессионал, допустивший, то ли из-за своего просчета, то ли волей случая смерть людей? Когда родился этот конфликт, появился образ человека, винящего себя в страшной ошибке, добровольно выключившего себя из мира отношений и вынужденного постоянно проживать последствия своей травмы.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер:

– Мы работали над этой историей более четырех лет. Автор идеи Юлия Идлис собрала много интересной фактуры от профессиональных переговорщиков. Остросюжетный детектив – это один из самых популярных жанров, и мы работаем над тем, чтобы каждый новый наш сериал в этом жанре предлагал зрителям тонкую уникальную историю. Это уже не первое наше сотрудничество со сценаристом Олегом Маловичко, который зарекомендовал себя как автор одного из хитов KION, сериала «Хрустальный», который был признан лучшим сериалом 2021 года, по мнению критиков. Новый сериал поднимает ставки жанра, концентрируясь на крайне интересном образе главного героя. «Переговорщик» – это сложный и очень актуальный месседж о том, как сохранить семью, спасая людей.