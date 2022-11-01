К тюменским производителям и поставщикам энергии возник особый интерес на выставке в Египте Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Сразу четыре тюменские компании участвуют в крупнейшем энергетическом событии в Северной Африке – ежегодной выставке экспертов в области энергетики Egypt Energy 2022, которая проходит в Египте с 30 октября по 2 ноября 2022 года. Делегация региона стала единственной представительницей российского бизнеса.

В числе компаний, которые участвуют в ежегодной выставке:

- «ЕРМАК ИНДАСТРИЗ» – инновационное предприятие, у которого есть обширный опыт в сферах транспортных систем, энергетике, разработке интеллектуальных электронных систем;

- «Союз-Энерго» – поставщик кабельно-проводниковой и электротехнической продукции объектов различного назначения;

- «СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» – компания, которая ищет, разрабатывает и внедряет инновационные технологии, обеспечивающие технико-экономическую эффективность производственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли;

- «АвтоТранс-Сибирь» – успешная на рынке ветроэнергетики компания, выполняющая вышкомонтажные работы и транспортировку составляющих ВЭУ на крупнейших промышленных объектах страны.

Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, наши компании представляют свою продукцию вместе с лидерами индустрии из Египта, Южной Кореи, Китая, Японии, Германии, Саудовской Аравии, США, ОАЭ и Индии. По словам заместителя руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Дианы Грачевой, из-за активного строительства Каира (столицы Египта. – Прим. ред.) есть спрос на все, что связано с возведением объектов.

– Радует высокий интерес к российским товарам и услугам, нашим компаниям есть что предложить, – заключила Диана Грачева.

На выставке Egypt Energy производители и поставщики энергии демонстрируют новые технологии и инновационные решения, которые охватывают цепочку создания стоимости энергии от генераторов, систем хранения и управления энергией, кабелей высокого и низкого напряжения, передачи и распределения энергии, солнечных панелей.

К продукции из Тюменской области на мероприятии особый интерес. Делегация уже запланировала более 20 встреч с потенциальными покупателями.