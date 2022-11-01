Команда «Надо подумать» - в тройке победителей хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Команда «Надо подумать» из Тюменской области заняла третье место в кейсе от Международной академии исследования лжи на седьмом окружном хакатоне «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Решение тюменцев помогает выявлять депрессию, эмоциональный тонус и девиантное поведение при экспресс-диагностике человека.

Хакатон – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который прошел на площадке Волгоградского государственного технического университета. В финал вышли 34 команды, которые разработали решения в трех кейсах. По итогам мероприятия призовой фонд в 1,8 млн рублей разделили между собой 9 команд-победителей.

Как отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, в течение трех дней начинающие и опытные IT-специалисты решали кейсы от Минэкономразвития, Международной академии исследования лжи и Сбера. По его мнению, участники показали недюжинный профессионализм в создании моделей машинного обучения для разных сфер.

– С каждым новым мероприятием «Цифрового прорыва» мы находим разработчиков с высокими компетенциями и богатым опытом и тех, кто в самом начале своего профессионального пути. Проект помогает участникам найти единомышленников, новых товарищей по команде и будущих работодателей, которые оценивают всю важность применения искусственного интеллекта во многих сферах жизни и деятельности человека, – отметил Алексей Агафонов.

В тюменскую команду вошли Даниил Хижняков, Владислав Сайфулин, Григорий Дрожащих, Илья Кулдарев и Влад Лебедев.

СПРАВКА «КП»

Целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» являются: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, которые хотят создать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта и формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.