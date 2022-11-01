Правительство Тюменской области и профсоюзы посотрудничают в области социально-экономической политики Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий и председатель правления регионального объединения работодателей Анатолий Лазаренко накануне, 31 октября, подписали трехстороннее соглашение, которое будет действовать с 2023 по 2025 годы. Суть документа в том, что три стороны обязуются сотрудничать в области социально-экономической и молодежной политики, культуры и спорта, пенсионного обеспечения, условий и охраны труда и социального партнерства.

Это пролонгация документа, ведь предыдущее соглашение истекает в декабре 2022 года. При подготовке нового документа в него внесли большое количество предложений, из которых выбрали наиболее актуальные.

По словам Александра Моора, договоренности по большинству инициатив, предложенных профсоюзами, касаются уровня жизни граждан и развития социального партнерства. Кроме того, региональное объединение работодателей предложило внести обязательства по социальной поддержке семей мобилизованных работников и по формированию культуры безопасного труда на производстве.

Как отметил Михаил Кивацкий, в соглашение включены положения по развитию системы коллективных договоров на предприятиях и повышению их значимости. Анатолий Лазаренко в свою очередь заявил, что документ будет способствовать урегулированию проблемных вопросов в отношениях между работниками и работодателями.

Обращаясь к профсоюзным активистам, губернатор Александр Моор заметил, что общая цель – обеспечить благосостояние тюменцев и улучшить условия их жизни, развивать экономику и социальную сферу.

– Тюменская область должна оставаться стабильно развивающимся регионом. Для этого у нас есть все возможности и предпосылки, – заключил глава региона.