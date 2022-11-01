В Тюменской области на закупку реабилитационного оборудования до конца 2022 года направят более 300 млн рублей Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В пяти медучреждениях Тюменской области, у которых есть лицензия по медицинской реабилитации, с успехом реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». На реализацию проекта, в том числе на закупку оборудования, до конца 2022 года потратят более 300 млн рублей.

Финансирование получили три лечебно-реабилитационных центра и два отделения в учреждениях первичного звена. По словам главврача областного лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель», главного внештатного специалиста по неврологии и медицинской реабилитации департамента здравоохранения Тюменской области Людмилы Барсуковой, в этом году сюда закупят 79 единиц оборудования. 45 уже поступило, 33 единицы поступят до конца года.

– Мы закупаем не только оборудование для кинезио- и механотерапии. Например, психологическая служба получает современные системы тестирования, осваиваем новое логопедическое пособие для развития и восстановления речи. Большое удобство для пациентов и помощь для персонала – это функциональные кровати с четырьмя положениями. В них встроены весы, вертикализатор, массажные кушетки с электроприводом, стол для занятий Бобат- и Войта-терапией, – рассказала Людмила Барсукова.

Оснастят медицинским оборудованием и маломобильных пациентов. Одним из первых, кто прошел курс реабилитации на новом экзоскелете, стал тюменец Андрей. Его состояние заметно улучшилось.

Сегодня в Тюменской области многие нуждаются в медицинской реабилитации, поэтому медорганизации Тюменской области планируют расширять свою деятельность.