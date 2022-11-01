На чемпионате профмастерства «Абилимпикс» сборная Тюменской области завоевала 11 медалей Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Сразу 11 из 19 конкурсантов из Тюменской области получили награды Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2022» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, торжественная церемония закрытия состоялась в Москве.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, которая посетила церемонию закрытия, «Абилимпикс» – важная часть инклюзивного образования. По ее словам, через это движение уже прошли более 35 тысяч человек.

– Конкурсанты соревнуются, побеждают, становятся мастерами и привлекают новых участников. Но главное, чтобы вы потом нашли себя, ведь важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель у движения хороший – 70 процентов участников трудоустроены. Но мы еще не достигли максимума, и это наша дальнейшая задача, – подчеркнула Татьяна Голикова.

В 2022 году чемпионат «Абилимпикс» проходил под девизом: «Вместе – сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче. По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, тюменцы проявляют недюжинную силу духа, мужество, целеустремленность в борьбе.

– Это ещё раз доказывает, что для них нет ничего невозможного на пути к поставленным целям, – подчеркнул Александр Сидоров.

В копилке Тюменской области 2 бронзы, 8 серебряных медалей и одно золото, которое завоевал студент Сергей Деточкин в компетенции «Поварское дело». Он рассказал, что самый яркий момент для него – момент получения награды.

– Оказывается, что для счастья нужно попасть в национальную сборную! Я чувствую удовлетворение от проделанного пути, – подчеркнул Александр.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», из-за противоэпидемиологических ограничений «Абилимпикс» проходил в новом, объединенном формате. В финале соревновались победители 2021 и 2022 годов.