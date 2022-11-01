Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 16:50

На чемпионате профмастерства «Абилимпикс» сборная Тюменской области завоевала 11 медалей

Одна из них золотая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
На чемпионате профмастерства «Абилимпикс» сборная Тюменской области завоевала 11 медалей

На чемпионате профмастерства «Абилимпикс» сборная Тюменской области завоевала 11 медалей

Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Сразу 11 из 19 конкурсантов из Тюменской области получили награды Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2022» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, торжественная церемония закрытия состоялась в Москве.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, которая посетила церемонию закрытия, «Абилимпикс» – важная часть инклюзивного образования. По ее словам, через это движение уже прошли более 35 тысяч человек.

– Конкурсанты соревнуются, побеждают, становятся мастерами и привлекают новых участников. Но главное, чтобы вы потом нашли себя, ведь важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель у движения хороший – 70 процентов участников трудоустроены. Но мы еще не достигли максимума, и это наша дальнейшая задача, – подчеркнула Татьяна Голикова.

В 2022 году чемпионат «Абилимпикс» проходил под девизом: «Вместе – сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче. По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, тюменцы проявляют недюжинную силу духа, мужество, целеустремленность в борьбе.

– Это ещё раз доказывает, что для них нет ничего невозможного на пути к поставленным целям, – подчеркнул Александр Сидоров.

В копилке Тюменской области 2 бронзы, 8 серебряных медалей и одно золото, которое завоевал студент Сергей Деточкин в компетенции «Поварское дело». Он рассказал, что самый яркий момент для него – момент получения награды.

– Оказывается, что для счастья нужно попасть в национальную сборную! Я чувствую удовлетворение от проделанного пути, – подчеркнул Александр.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», из-за противоэпидемиологических ограничений «Абилимпикс» проходил в новом, объединенном формате. В финале соревновались победители 2021 и 2022 годов.