В Тюмени пройдет Международный конкурс креативной фотографии

Фото предоставлено АНО Тюменский дом фотографии

В Тюмени пройдет пресс-конференция, посвященная открытию Международного конкурса креативной фотографии International Creative Photo Contest 2022. Она состоится 2 ноября в зале ИА «Тюменская Линия».

Расскажут о мероприятии генеральный директор АНО «Тюменское агентство развития креативных индустрий» Алексей Краев, председатель Оргкомитета конкурса Директор АНО «Тюменский Дом Фотографии» Сергей Фирцев и директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрий Пухов.

Цель конкурса - привлечь внимания широкой общественности к креативным индустриям через искусство фотографии, а также развить современное фотоискусства. Он ориентирован на профессионалов и любителей в области фото и визуальных искусств.

Заявки будут приниматься с 5 ноября 2022 года по 23 января 2023 года. Далее с работами ознакомиться жюри и выберет победителей. Завершающим итогом конкурса станет выставка работ, на которой и назовут имена лучших. Их ждут денежные призы, медали и подарки.

Организаторами выступают АНО «Тюменский дом фотографии» совместно с АНО «Тюменское агентство развития креативных индустрий».

Справки по телефону: +7 9044 99 87 55 или по эл. адресу: fotoexpo72@mail.ru

Подробности на сайте: www.creaphoto.su