В баре Тюмени мужчина получил перелом глазницы в драке из-за девушки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюмени поступила информация из больницы, что к ним привезли мужчину с закрытым переломом глазницы. Оперативники задержали подозреваемого – ранее судимого 28-летнего жителя областного центра.

В день преступления в одном из развлекательных заведений мужчины поругались из-за девушки. В какой-то момент словесная ссора перешла в потасовку.

– Злоумышленник ударил по лицу потерпевшего, тем самым причинив тяжкий вред здоровью, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.