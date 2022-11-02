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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 4:20

В баре Тюмени мужчина получил перелом глазницы в драке из-за девушки

Возбуждено уголовное дело
Станислав Дейнеко
В баре Тюмени мужчина получил перелом глазницы в драке из-за девушки.

В баре Тюмени мужчина получил перелом глазницы в драке из-за девушки.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюмени поступила информация из больницы, что к ним привезли мужчину с закрытым переломом глазницы. Оперативники задержали подозреваемого – ранее судимого 28-летнего жителя областного центра.

В день преступления в одном из развлекательных заведений мужчины поругались из-за девушки. В какой-то момент словесная ссора перешла в потасовку.

– Злоумышленник ударил по лицу потерпевшего, тем самым причинив тяжкий вред здоровью, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.