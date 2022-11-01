Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области покинул пост. Фото - "Комитет по делам национальностей ТО" в ВК.

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области покинул пост. Об этом сообщает информационный портал правительства региона.

– У Владислава Чернова закончился срок служебного контракта, – пояснили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, Алексей Райдер становится заместителем губернатора. Кстати, он продолжит контролировать деятельность местного департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, а также департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.