Горячие источники Тюмени ждут посетителей на особых условиях. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Горячие источники Тюмени ждут посетителей на специальных условиях. В регионе запускают термальный сезон.

Так, с 5 ноября по 4 декабря в выходные дни особые условия будут действовать: 5 ноября – на источнике «Тюменский»; 6, 19 ноября и 3 декабря – на базе отдыха «Верхний бор»; 13 ноября – в термальном парке «Фешенель»; 20 ноября – в загородном клубе «Аван»; 26 ноября – на источник «Советский»; 27 ноября – на источнике «Сосновый бор»; 3 декабря – на термальном курорте «ЛетоЛето»; 4 декабря – в экопарке «Тайга».

Кстати, с 13 по 28 ноября в 2021 году искупались в горячих источниках около 20 тысяч туристов, а в новогодние каникулы – почти 70 тысяч.