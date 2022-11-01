Алексей Райдер стал замгубернатора Тюменской области

В Тюменской области сменился ряд руководителей ведомств. Фото - admtyumen.ru.

В Тюменской области сменился ряд руководителей ведомств. Об этом сообщает информационный портал правительства региона.

Так, с сегодняшнего дня, 1 ноября, Алексей Райдер становится заместителем губернатора. Кстати, он продолжит контролировать деятельность местного департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, а также департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Региональный департамент образования и науки Тюменской области возглавит Дина Горковец, которая до настоящего времени руководила департаментом образования областного центра. Соответствующее распоряжение уже подписал Александр Моор.